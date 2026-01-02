Stalli per auto e moto e area di sosta per i bus | quasi pronto il nuovo parcheggio di scambio della stazione di Torre a Mare

Sono quasi conclusi i lavori per il nuovo parcheggio di scambio situato presso la stazione di Torre a Mare. L’area, destinata a stalli per auto e moto e a un’area di sosta per i bus, offrirà un punto di accesso comodo e funzionale per i pendolari e gli utenti della stazione. Il nuovo parcheggio rappresenta un miglioramento importante per la mobilità locale, favorendo l’intermodalità e la praticità degli spostamenti.

Sono quasi terminati i lavori per il nuovo parcheggio di scambio intermodale al servizio della stazione di Torre a Mare. L'intervento, a cura di Rfi, ha portato alla realizzazione di un'area di sosta dove sarà possibile lasciare il proprio mezzo privato, o arrivare in bus, per poi proseguire in.

