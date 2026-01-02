Stadio Maradona il bilancio 2025 della Questura di Napoli

Nel 2025, la Questura di Napoli ha svolto intensi controlli presso lo stadio Maradona, denunciando oltre 100 persone e sanzionando 407 tifosi. Durante i servizi sono state contestate più di 2.300 violazioni, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e il rispetto delle normative durante le manifestazioni sportive. Questi dati rappresentano un quadro delle misure adottate nel corso dell’anno per mantenere l’ordine pubblico.

Nel 2025 la Questura di Napoli denuncia oltre 100 persone, sanziona 407 tifosi e contesta più di 2.300 violazioni durante i controlli allo stadio Maradona. La Questura di Napoli ha diffuso il bilancio delle attività svolte nel 2025 nell’area dello stadio “Diego Armando Maradona”, durante le competizioni nazionali e internazionali della S.S.C. Napoli. I servizi di ordine e sicurezza pubblica hanno puntato a garantire una gestione efficace dell’ordine pubblico dentro e fuori l’impianto sportivo. A diffondere la notizia una Comunicazione della Questura di Napoli Oltre 100 denunce e un arresto durante i controlli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Stadio Maradona, il bilancio 2025 della Questura di Napoli Leggi anche: Bilancio 2025 della Questura di Napoli: dati e attività Leggi anche: Il bilancio della Questura di Napoli nel 2025: 2.072 arresti e 7.840 denunce Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Stadio Diego Armando Maradona: bilancio relativo 2025 della Questura; Stadio Diego Armando Maradona: bilancio relativo 2025 della Questura; Stadio Maradona, il bilancio 2025 della sicurezza: denunce, DASPO e oltre duemila violazioni durante le partite del Napoli.; Napoli - Hellas Verona, il prefetto vieta la trasferta ai tifosi scaligeri. Centotré denunce allo stadio Maradona nel 2025: il bilancio della Questura di Napoli - Un anno di interventi ha generato 103 denunce che hanno attivato il Daspo, il divieto di accesso agli eventi sportivi. cronachedellacampania.it Stadio Maradona, il bilancio 2025 della sicurezza: denunce, DASPO e oltre duemila violazioni durante le partite del Napoli - Controlli allo stadio Diego Armando Maradona nel 2025: denunce, DASPO, sanzioni e violazioni al Codice della Strada. msn.com

Stadio Maradona, arriva l'appoggio della Regione al Comune: «Va valorizzato» - Intanto il sindaco Gaetano Manfredi commenta l’idea di De Laurentiis di un impianto ex novo: «Siamo favorevoli e daremo tutto il supporto possibile, ma farne uno in un’area in cui non esiste è una cos ... calcioefinanza.it

Stadio Maradona, il bilancio 2025 della sicurezza: denunce, DASPO e oltre duemila violazioni durante le partite del Napoli. Controlli allo stadio Diego Armando Maradona nel 2025: denunce, DASPO, sanzioni e violazioni al Codice della Strada. Il bilancio c - facebook.com facebook

Possibile amichevole Napoli-Boca Juniors allo stadio Maradona Il club azzurro festeggerà i 100 anni dalla nascita il prossimo 1° agosto 2026: per quell'occasione la società sta lavorando a una grande festa che possa coinvolgere tutti i tifosi del Napoli n x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.