Stadio Arechi De Luca sui lavori | Si va avanti l' opera è totalmente finanziata

Vincenzo De Luca ha aggiornato sulla situazione dei lavori agli stadi Arechi e Volpe, confermando che le opere proseguono e sono completamente finanziate. Durante una diretta social, l’ex governatore della Campania ha evidenziato che, nonostante alcuni rallentamenti burocratici, i cantieri continuano secondo il programma previsto. La notizia rassicura sulla continuità dei lavori, fondamentali per il completamento delle strutture sportive.

Vincenzo De Luca torna sul dossier relativo agli stadi Arechi e Volpe. Durante la diretta social del venerdì, l'ex governatore della Campania ha fatto il punto sui cantieri, confermando la prosecuzione delle opere nonostante alcuni rallentamenti burocratici registrati di recente.

De Luca rassicura: "Avanti senza stop i lavori allo stadio Arechi e al Volpe di Salerno" - A dichiararlo l'ex Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca nel corso del suo consueto

De Luca: "Investiremo sull'Arechi. Ma la Salernitana deve muoversi a tornare in B" - Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, ha commentato i lavori di ristrutturazione previsti per lo stadio 'Arechi' di Salerno, casa della Salernitana.

