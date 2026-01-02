Square Enix delinea il 2026 tra anniversari e nuovi annunci

Square Enix ha condiviso in un’intervista le proprie prospettive per il 2026, un anno che si preannuncia importante per il publisher giapponese. Tra anniversari e nuovi annunci, l’azienda ha delineato le proprie priorità, concentrandosi su franchise storici e progetti attualmente in sviluppo. Le dichiarazioni offrono uno sguardo sulle strategie future e sugli eventi che caratterizzeranno il prossimo anno, evidenziando l’impegno di Square Enix nel consolidare la propria presenza nel settore videoludico.

Nel corso di un' intervista collettiva rilasciata da diversi esponenti di Square Enix, il publisher giapponese ha tracciato un primo quadro delle proprie priorità per il 2026, indicando l'anno come centrale per più franchise storici e per nuove comunicazioni legate ai progetti in sviluppo. Uno dei punti cardine sarà Dragon Quest, che nel 2026 celebrerà il 40° anniversario. I rappresentanti coinvolti hanno confermato che la ricorrenza avrà un ruolo rilevante nella pianificazione dell'anno, con iniziative dedicate pensate per accompagnare la saga nel corso dei mesi. Al momento non sono stati condivisi dettagli su titoli specifici o finestre di uscita.

