Sporting Lisbona scatenato sul mercato! Dopo l’arrivo di Luis Guilherme e l’interesse per Yeremay ecco il prossimo obiettivo
Lo Sporting Lisbona continua ad attuare strategie di mercato mirate. Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Luis Guilherme e mostrato interesse per Yeremay, la società sembra focalizzata su un nuovo obiettivo. La campagna acquisti procede con attenzione e precisione, mantenendo alta l’attenzione sulla rosa e sui possibili rinforzi. Un percorso che dimostra l’intento di rafforzare la squadra con scelte mirate e ponderate.
Sporting Lisbona, mercato senza freni: chiuso il colpo Luis Guilherme e avviati i contatti per Yeremay, ora spunta l’idea. Il mercato dello Sporting Lisbona non si ferma. Nonostante l’arrivo di Luis Guilherme e l’interesse concreto per Yeremay, il club portoghese continua la ricerca di rinforzi per le fasce offensive e ha messo nel mirino Souleymane . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
