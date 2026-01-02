Sporting Lisbona scatenato sul mercato! Dopo l’arrivo di Luis Guilherme e l’interesse per Yeremay ecco il prossimo obiettivo

Lo Sporting Lisbona continua ad attuare strategie di mercato mirate. Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Luis Guilherme e mostrato interesse per Yeremay, la società sembra focalizzata su un nuovo obiettivo. La campagna acquisti procede con attenzione e precisione, mantenendo alta l’attenzione sulla rosa e sui possibili rinforzi. Un percorso che dimostra l’intento di rafforzare la squadra con scelte mirate e ponderate.

