Sport in tv oggi venerdì 2 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Ecco la guida completa agli eventi sportivi di oggi, venerdì 2 gennaio. In questa giornata, potrete seguire le principali competizioni in diretta TV e streaming, con orari e dettagli precisi. OA Sport vi offre un aggiornamento affidabile per rimanere informati su tutti gli appuntamenti sportivi, garantendo una visione chiara e senza intoppi delle vostre discipline preferite.

Oggi, venerdì 2 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sul derby tutto italiano in Eurolega di basket tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Un match che può dare un'impronta alla stagione ed essere importante nella prosecuzione del cammino nella massima competizione per club della palla a spicchi. Grande attenzione ci sarà però il ciclocross, con l'appuntamento che vedrà ai nastri di partenza Mathieu van der Poel.

