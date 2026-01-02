Splatoon 3 per Nintendo Switch 2 è stato classificato in Europa | sarà annunciato nel nuovo Direct?

Splatoon 3 per Nintendo Switch 2 è stato recentemente classificato nel database PEGI in Europa, alimentando i dubbi su un possibile annuncio ufficiale. Sebbene Nintendo non abbia ancora comunicato dettagli, questo indizio suggerisce un’attenzione particolare verso il futuro del titolo e la compatibilità con la nuova console. Restano da attendere ulteriori conferme, mentre gli appassionati si preparano a scoprire cosa riserva il prossimo aggiornamento.

Un nuovo indizio potrebbe anticipare i piani di Nintendo per il futuro di Splatoon 3, visto che il celebre sparatutto multiplayer è apparso nel database del PEGI con una classificazione dedicata a Nintendo Switch 2, nonostante l’assenza di qualsiasi annuncio ufficiale. La segnalazione ha immediatamente acceso le speculazioni su un possibile reveal imminente, ed in particolar modo l’attenzione si concentra sul prossimo Nintendo Direct. Non sarebbe la prima volta che un organismo di classificazione svela in anticipo contenuti non ancora annunciati. Secondo le informazioni emerse, il PEGI avrebbe registrato una versione Switch 2 di Splatoon 3 pochi giorni dopo una situazione analoga legata a Pikmin 3 Deluxe, anch’esso apparso in anticipo nel database europeo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

