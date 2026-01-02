Spid Poste Italiane ora si paga | ecco quanto costa dal 1 gennaio
A partire dal 1° gennaio 2026, l'accesso allo Spid di Poste Italiane prevede un costo annuo di 6 euro per il rinnovo. Questa modifica si inserisce in un contesto di aggiornamento delle tariffe, simile a quanto già adottato da altri provider come Aruba e Infocert. La decisione riguarda tutti gli utenti che desiderano mantenere attiva la propria identità digitale attraverso il servizio di Poste Italiane.
Dal 1° gennaio 2026 lo Spid di Poste Italiane non è più gratuito per tutti. L’azienda ha introdotto un canone annuale di 6 euro per il rinnovo dell’identità digitale, allineandosi agli altri principali provider come Aruba e Infocert, che già applicano tariffe simili. Spid Poste Italiane a pagamento dal 1 gennaio 2026 La novità interessa . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
