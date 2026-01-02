Dal 2026, il servizio PosteId di Poste Italiane, che consente l'accesso allo Spid, diventerà a pagamento. Dopo dieci anni di gratuità, sarà applicato un costo che si manterrà tra i più bassi sul mercato, offrendo un'opzione accessibile per l'identità digitale. La modifica riguarda tutti gli utenti che utilizzano PosteId per autenticarsi ai servizi online della pubblica amministrazione e di altri enti.

(Adnkronos) – A 10 anni dall’avvio, Poste Italiane mette a pagamento il servizio PosteId abilitato a Spid con i prezzi tra i più bassi del mercato, rispetto agli altri operatori che forniscono il servizio di identità digitale. L’importo sarà di 6 euro all’anno, a partire dal secondo anno di attivazione del servizio. Il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Spid Poste a pagamento dal 2026, da quando e quanto costa

Leggi anche: Spid Poste diventa a pagamento: quanto costa da gennaio 2026, chi deve pagare e cosa succede a chi non lo fa

Leggi anche: Lo SPID di Poste Italiane diventa a pagamento: quanto costa, quando si paga, chi è esente e le alternative gratuite

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

SPID a pagamento? Ecco cosa cambia per milioni di utenti; Pensioni di gennaio 2026, quando vengono pagate: il calendario di Poste Italiane e le novità in Manovra; Pagamenti INPS gennaio 2026: calendario completo e novità previdenziali; *** Poste Italiane: da 1 gennaio Spid diventa a pagamento, costera' 6 euro l'anno.

Spid Poste diventa a pagamento: quanto costa da gennaio 2026, chi deve pagare e cosa succede a chi non lo fa - L’identità digitale sarà gratuita per il primo anno dall’iscrizione, poi avrà un costo di 6 euro all’anno. fanpage.it