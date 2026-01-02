Spid a pagamento dal 2026 | ecco quanto costa e chi non dovrà pagare

Dal 1° gennaio 2026, l’utilizzo dello SPID diventerà a pagamento per molti utenti, segnando un cambiamento importante nel sistema di identità digitale in Italia. Questa novità interesserà milioni di cittadini, anche se alcune categorie resteranno esenti dal pagamento. Di seguito, analizzeremo i dettagli sui costi e le eccezioni previste dalla normativa, offrendo una panoramica chiara e precisa di questa evoluzione.

A partire dal primo gennaio 2026 il panorama dell’identità digitale in Italia subisce una variazione significativa che coinvolge milioni di cittadini. Poste Italiane ha infatti annunciato ufficialmente il passaggio a un sistema di abbonamento per il servizio PosteId abilitato a Spid, segnando la fine della totale gratuità che ha caratterizzato il primo decennio di vita di questo strumento. La decisione si inserisce in un contesto di riorganizzazione dei costi di gestione e mantenimento delle infrastrutture tecnologiche necessarie per garantire l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

