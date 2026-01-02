Spiagge più accessibili e cohousing | due finanziamenti per il Comune

Da brindisireport.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Carovigno ha ottenuto due finanziamenti regionali destinati a migliorare l'accessibilità delle spiagge e a promuovere iniziative di cohousing. Questi interventi mirano a favorire l'inclusione sociale e a valorizzare il patrimonio pubblico, rafforzando l'offerta di servizi e infrastrutture per la comunità locale.

CAROVIGNO - Il Comune di Carovigno si aggiudica due finanziamenti regionali a sostegno dell'accessibilità, dell'inclusione sociale e della valorizzazione del patrimonio pubblico restituito alla collettività.Accessibilità delle spiagge per le persone con disabilitàCarovigno è tra i Comuni. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Leggi anche: Spiagge accessibili, il consiglio comunale approva l’ordine del giorno di Avs

Leggi anche: Entro fine 2028 niente più ombrelloni in rafia sulle spiagge di Pescara: "sì" dei balneatori al Comune

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sicilia, aumentano i numeri delle spiagge accessibili - L’occasione è la promozione che di quasi duecento spiagge accessibili (ottantasette pubbliche e centosette private), in Sicilia. invisibili.corriere.it

Crescono le spiagge accessibili a Levante: Chiavari apre la sua, Sestri Levante ne ha 6 - Il Levante, terra di bandiere blu, garantisce balneazione senza barriere. ilsecoloxix.it

Spiagge accessibili ai disabili, in Liguria +44% rispetto al 2023 - Genova – Duecentoventidue strutture censite e verificate, con un significativo incremento dell’offerta turistica balneare accessibile del 44% rispetto al 2023 quando erano 154. ilsecoloxix.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.