Spiagge più accessibili e cohousing | due finanziamenti per il Comune
Il Comune di Carovigno ha ottenuto due finanziamenti regionali destinati a migliorare l'accessibilità delle spiagge e a promuovere iniziative di cohousing. Questi interventi mirano a favorire l'inclusione sociale e a valorizzare il patrimonio pubblico, rafforzando l'offerta di servizi e infrastrutture per la comunità locale.
CAROVIGNO - Il Comune di Carovigno si aggiudica due finanziamenti regionali a sostegno dell'accessibilità, dell'inclusione sociale e della valorizzazione del patrimonio pubblico restituito alla collettività.Accessibilità delle spiagge per le persone con disabilitàCarovigno è tra i Comuni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
