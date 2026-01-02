Spiagge più accessibili e cohousing | due finanziamenti per il Comune

Il Comune di Carovigno ha ottenuto due finanziamenti regionali destinati a migliorare l'accessibilità delle spiagge e a promuovere iniziative di cohousing. Questi interventi mirano a favorire l'inclusione sociale e a valorizzare il patrimonio pubblico, rafforzando l'offerta di servizi e infrastrutture per la comunità locale.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.