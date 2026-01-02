Spezie dal mondo 2026 la manifestazione in Prato della Valle

Domenica 11 gennaio Prato della Valle ospita "Spezie dal mondo 2026", l'appuntamento dell'Associazione Patavina Apicoltori Padova A.p.a.Pad. che propone esposizioni e vendita di miele, prodotti alimentari regionali, erboristici e salutistici. La manifestazione resterà aperta al pubblico dalle 9. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

