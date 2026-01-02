Spettatori ritardatari fatti accomodare lo stesso | Un episodio molto sgradevole accaduto al Teatro Sociale
Durante il concerto tributo a Ennio Morricone al Teatro Sociale di Como, si è verificato un episodio spiacevole che ha disturbato la serata. Nonostante l’attesa e il gradimento dell’evento, alcuni spettatori ritardatari sono stati fatti accomodare anche dopo l’inizio, creando disagio tra il pubblico. Una lettrice di QuiComo ha condiviso la propria esperienza, evidenziando l’importanza di mantenere un clima di rispetto e ordine durante gli appuntamenti culturali.
Una serata attesa, un concerto apprezzato, ma anche un episodio che ha lasciato l’amaro in bocca. Una lettrice di QuiComo ha scritto alla redazione per raccontare quanto accaduto durante il concerto–tributo a Ennio Morricone al Teatro Sociale di Como lo scorso 28 dicembre.“Vorrei raccontare una. 🔗 Leggi su Quicomo.it
