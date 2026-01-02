Poste Italiane introduce a Catania nuove confezioni in cartone riciclato, disponibili in 34 uffici postali della provincia. Questa iniziativa mira a rendere le spedizioni più sostenibili, riducendo l’impatto ambientale. Le nuove buste e scatole in cartone riciclato al 100% rappresentano un passo concreto verso pratiche più rispettose dell’ambiente, senza sacrificare qualità e funzionalità nelle spedizioni quotidiane.

Le spedizioni di Poste Italiane sono sempre più ecosostenibili e rispettose dell’ambiente. In 34 uffici postali della provincia di Catania è disponibile la nuova gamma di buste e scatole in cartone riciclato al 100%.I contenitori sono certificati dal Forest Stewardship Council e si presentano con. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Spedizioni più green a Catania grazie alle nuove confezioni in cartone riciclato di Poste Italiane

Leggi anche: Poste Italiane sempre più green, a Messina nuove buste e scatole con cartone riciclato

Leggi anche: Poste, spedizioni sempre più ecosostenibili: buste e scatole in cartone riciclato 100%

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Catania, maxi sequestro di 1.500 ordigni esplosivi in un hub di spedizioni - 500 ordigni esplosivi rudimentali, estremamente pericolosi, spediti tramite un corriere ignaro che gestisce spedizioni a livello ... newsicilia.it

Military Green Addicted Puoi trovare tutto il look in store e online #LondonCallingTivoli www.londoncallingtivoli.com spedizioni in 24/48 h paypal, bonifico, carta di credito, postepay - facebook.com facebook