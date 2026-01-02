Spaventato e disorientato pastore tedesco di un anno salvato dalla stradale in A4

Un pastore tedesco di un anno, recentemente salvato dalla Polizia Stradale lungo l’A4, si trova nuovamente coinvolto in un intervento di emergenza. Questo episodio rappresenta il secondo intervento in poche ore, dopo quello avvenuto nei pressi del casello di Bergamo all’inizio dell’anno. La situazione evidenzia le difficoltà e i rischi legati alla presenza di animali nelle zone di grande traffico e la necessità di interventi tempestivi e mirati.

L'INTERVENTO. È già il secondo intervento di questo tipo in poche ore. Il 1° dell'anno è successo nei dintorni del casello di Bergamo.

Kora, il pastore tedesco salvato dalla Polstrada al casello dell’A4 - Un’altra vicenda a lieto fine, la seconda nell’arco degli ultimi due giorni, con altrettanti interventi della Polizia Stradale di Bergamo per animali vaganti in autostrada ... bergamonews.it

Buongiorno ieri sera degli ospiti del B&B hanno trovato sulla statale a Campolessi questo cane spaventato e disorientato. É stato portato al sicuro e attualmente é nel canile di Tolmezzo. - facebook.com facebook

