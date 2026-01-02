Spariscono le statuine dal presepe della chiesa di Figlioli

Nella chiesa di Figlioli, ignoti hanno sottratto le statuine del presepe, tra cui quella di Gesù Bambino, la Madonna e San Giuseppe. Un gesto che ha colpito profondamente la comunità locale, lasciando un senso di dispiacere e sorpresa. La vicenda si è verificata nella giornata odierna e sta suscitando attenzione tra i cittadini e le autorità, che stanno valutando le misure più opportune.

Tempo di lettura: 2 minuti Un gesto che ha profondamente scosso la comunità di Figlioli. Nella giornata di oggi, ignoti hanno sottratto la statuina di Gesù Bambino dal presepe allestito all’interno della Chiesa di San Giovanni Battista e San Nicola da Tolentino, portando via anche le statuine più piccole della Madonna e di San Giuseppe. A dare notizia del furto sacrilego è stato lo stesso parroco, don Adriano, attraverso un messaggio pubblicato sulla pagina social della parrocchia. Parole colme di dolore ma anche di fede, quelle del sacerdote, che ha invitato i fedeli alla preghiera: “Vi invito a pregare per chi ha commesso questo furto, perché si possa pentire e restituire alla comunità il Bambinello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Spariscono le statuine dal presepe della chiesa di Figlioli Leggi anche: Montoro, un gesto che ferisce la comunità: rubate le statuine dal presepe della chiesa di Figlioli Leggi anche: Acquasparta, le statuine del presepe le donano i cittadini: “Possibile arricchirlo con personaggi o particolari” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Montoro, rubato il Bambinello e le statuine di Giuseppe e Maria dal presepe di Figlioli - “Carissimi, nell’ augurarvi ancora un buon anno vi scrivo per portarvi a conoscenza che nella giornata di oggi qualcuno ha rubato la statuina di Gesù Bambino dal presepe in chiesa a Figlioli ... irpinianews.it

