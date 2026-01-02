Spari con una pistola a salve nella notte di Natale Minorenne denunciato dalla Polizia
Nella notte di Natale, la Polizia di Modena ha denunciato un minorenne albanese di 15 anni per aver sparato con una pistola a salve, causando rischi per la sicurezza pubblica. L’intervento ha portato al riconoscimento di reati di accensioni ed esplosioni pericolose e di porto illegale di arma senza licenza.
La polizia di Stato di Modena ha denunciato un cittadino albanese di quindici anni per i reati di accensioni ed esplosioni pericolose e porto illegale di armi, per i quali non è prevista alcuna licenza.L’intervento è avvenuto intorno alle ore 23 del 25 dicembre presso il parco XXII Aprile, a. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
