Nella notte di Natale, la Polizia di Modena ha denunciato un minorenne albanese di 15 anni per aver sparato con una pistola a salve, causando rischi per la sicurezza pubblica. L’intervento ha portato al riconoscimento di reati di accensioni ed esplosioni pericolose e di porto illegale di arma senza licenza.

La polizia di Stato di Modena ha denunciato un cittadino albanese di quindici anni per i reati di accensioni ed esplosioni pericolose e porto illegale di armi, per i quali non è prevista alcuna licenza.L’intervento è avvenuto intorno alle ore 23 del 25 dicembre presso il parco XXII Aprile, a. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Spari con una pistola a salve nella notte di Natale. Minorenne denunciato dalla Polizia

