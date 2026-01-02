Sparatoria a Sava ferito 44enne

Nella mattinata di venerdì 2 gennaio, a Sava, un uomo di 44 anni, noto alle forze dell'ordine, è stato ferito con colpi di pistola. L'episodio è ancora oggetto di indagini da parte delle autorità locali. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza nella zona, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni dell’uomo e sulle circostanze dell’accaduto.

Tarantini Time Quotidiano Un uomo di 44 anni, pregiudicato, è stato ferito a colpi di pistola nella mattinata di venerdì 2 gennaio a Sava. L'uomo, non in pericolo di vita, è stato trasportato all'ospedale "Marianna Giannuzzi" di Manduria dove si trova piantonato dai Carabinieri. Non è chiara la natura dell'aggressione, né quanti siano gli aggressori. Sul caso indagano i carabinieri.

Paura nel Tarantino: Agguato a Sava, uomo ferito da colpi d’arma da fuoco - Trasferito in ospedale a Manduria, indagini in corso dei carabinieri. pugliapress.org

Sparatoria, ferito un uomo: in ospedale con tre proiettili in corpo - Questa mattina a Sava, in provincia di Taranto, un uomo è rimasto ferito in seguito a una sparatoria. msn.com

