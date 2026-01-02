Spalletti teme di aver fatto una gaffe in diretta chiede subito conferma | È ufficiale o no?
Durante la conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Lecce, Luciano Spalletti ha chiesto conferma riguardo a una notizia, temendo di aver commesso una gaffe in diretta. La sua domanda,
Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Lecce. Proprio durante la presentazione della partita teme di aver fatto una gaffe: "È ufficiale no?". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Spalletti teme di aver fatto una gaffe in diretta, chiede subito conferma: “È ufficiale o no?” - Proprio durante la presentazione della partita teme di aver fatto una gaffe: “È ufficiale no? fanpage.it
Spalletti e il siparietto a distanza con Conte: "Nulla da invidiare. A Napoli avevo le barriere ferme e qui alla Juve..." - Le parole dell'allenatore dei bianconeri nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Lecce: cosa ha detto ... corrieredellosport.it
Juventus, Spalletti e la battuta sul tatuaggio Napoli/ “Mi son fatto tirare il sangue dall’altro braccio” - Nel corso della presentazione alla stampa di oggi, Luciano Spalletti, neoallenatore della Juventus, ha scherzato con i giornalisti, lanciando qualche frecciatina ai tifosi del Napoli che in queste ore ... ilsussidiario.net
Juan Carlos #Carcedo, allenatore del #Pafos è consapevole che la #Juve è una squadra molto forte e conosce la sua storia. A detto del tecnico, nonostante le assenze, i bianconeri hanno una rosa ampia e #Spalletti è un avversario da temere. Il miste - facebook.com facebook
Napoli-Juventus, Spalletti non teme l’accoglienza azzurra: non si sente un traditore x.com
