Spalletti Possiamo fare di più futuro? Non ho bisogno di niente

L’allenatore Spalletti sottolinea la volontà di migliorare e guarda al futuro con realismo, senza richieste particolari. Con l’arrivo del Lecce, si preannuncia una sfida aperta e complessa, in un contesto di classifica in evoluzione. La prima partita dell’anno rappresenta sempre un momento di verifica, e la squadra si prepara ad affrontarla con attenzione, consapevole che il cammino è ancora lungo.

TORINO - La classifica, rispetto al suo arrivo, ha tutto un altro aspetto ma la strada è ancora lunga e la prima partita dell'anno è sempre insidiosa. La Juve ricomincia dal Lecce ma "i ragazzi hanno lavorato bene, li ho visti determinati a svil.

