La Spal si prepara a vivere un periodo intenso, con quattro partite in dodici giorni. Dopo un giorno di riposo, il 2026 si apre con un calendario ricco di impegni che richiederanno attenzione e costanza. Questi incontri rappresentano un momento cruciale per la squadra, che dovrà affrontare con determinazione il percorso di questa fase della stagione.

Il 2026 della Spal è iniziato con un giorno di riposo, prevedibilmente l’ultimo prima di un tour de force destinato ad avere un peso specifico rilevante per il prosieguo della stagione. Tra martedì 6 e domenica 18 gennaio, nel giro di 12 giorni la squadra di Di Benedetto disputerà ben quattro gare ufficiali, tre di campionato e la semifinale di Coppa Italia sul campo del Brescello Piccardo fissata per mercoledì 14 gennaio. Un poker di partite che nasconde molteplici insidie, a partire dal fatto che soltanto una volta – domenica 11 gennaio contro lo Young Santarcangelo – i biancazzurri giocheranno allo stadio Mazza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spal, ecco quattro gare in dodici giorni. Il 2026 comincia con un tour de force

Leggi anche: Quando le prossime gare di Giada D’Antonio in Nor-Am? Programma e tour de force in 4 giorni

Leggi anche: Mini tour de force per l’Avellino: quattro sfide in quindici giorni

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Restano 50 squadre in corsa per la Coppa Italia Dilettanti: una sola andrà in serie D; Coppa, c’è il Brescello sulla strada della Spal; Il 2025 della SPAL raccontato con qualche numero; Spal, nessuno fa il vuoto. Anche Lucchese, Fermana e Alessandria costrette a un testa a testa per la D.

Spal, ecco quattro gare in dodici giorni. Il 2026 comincia con un tour de force - Tra martedì 6 e domenica 18 gennaio, in campionato e coppa passano treni importanti per Di Benedetto: si comincia col Fratta Terme ... msn.com