Spaccio ubriachezza molesta e oltraggio a pubblico ufficiale | due uomini denunciati

Nel fine settimana, l’Arma dei Carabinieri di Faenza ha intensificato i controlli, denunciando due uomini per spaccio, ubriachezza molesta e oltraggio a pubblico ufficiale. Gli interventi sono stati parte delle attività di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica, assicurando il rispetto delle norme e il mantenimento della tranquillità nella comunità locale.

