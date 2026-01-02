Spaccio ubriachezza molesta e oltraggio a pubblico ufficiale | due uomini denunciati
Nel fine settimana, l’Arma dei Carabinieri di Faenza ha intensificato i controlli, denunciando due uomini per spaccio, ubriachezza molesta e oltraggio a pubblico ufficiale. Gli interventi sono stati parte delle attività di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica, assicurando il rispetto delle norme e il mantenimento della tranquillità nella comunità locale.
Due uomini sono stati denunciati per vari reati nel corso dell'ultimo weekend dell'anno, con l’Arma dei Carabinieri che ha intensificato i controlli sul territorio faentino, intervenendo prontamente in due casi.Nel dettaglio, i militari della stazione Carabinieri di Brisighella hanno denunciato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
