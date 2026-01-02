Sotto i tuoi piedi c’è un mondo segreto | la città dell’acqua con gallerie infinite si trova proprio in Italia

Sotto le strade italiane si nasconde una complessa rete di gallerie e fonti, testimonianza di una civiltà dell’acqua antica e affascinante. Questa città sotterranea rappresenta un patrimonio di ingegneria e cultura, dove l’acqua diventa elemento di architettura e identità. Un sistema segreto che, ancora oggi, rivela le radici storiche e l’ingegno delle comunità che lo hanno creato e conservato nel tempo.

Sotto le strade di questa città scorre una rete idraulica unica in Italia: una civiltà dell'acqua fatta di gallerie, fonti e cultura comunitaria C'è un luogo in Italia dove l'acqua non è solo risorsa, ma architettura del sottosuolo, ingegneria antica e linguaggio civile. A Siena, tutto questo scorre nascosto, ma vivo. Una rete capillare di gallerie sotterranee, chiamate Bottini, convoglia da secoli l'acqua piovana verso fonti pubbliche monumentali. È un capolavoro idraulico pensato quando la città medievale doveva risolvere un problema strutturale: vivere in collina senza fiumi vicini.

