Sostegno alle attività economiche locali il Comune di Castiglione di Sicilia distribuisce oltre 240 mila euro

Il Comune di Castiglione di Sicilia ha finalizzato la distribuzione di oltre 240 mila euro a sostegno delle attività economiche locali. Con questa iniziativa, l’Amministrazione mira a favorire lo sviluppo e la vitalità del territorio, assegnando i contributi previsti da varie linee di finanziamento. Queste risorse sono destinate a supportare le imprese e a rafforzare il tessuto economico della comunità.

