Sostegno alle attività economiche locali il Comune di Castiglione di Sicilia distribuisce oltre 240 mila euro
Il Comune di Castiglione di Sicilia ha finalizzato la distribuzione di oltre 240 mila euro a sostegno delle attività economiche locali. Con questa iniziativa, l’Amministrazione mira a favorire lo sviluppo e la vitalità del territorio, assegnando i contributi previsti da varie linee di finanziamento. Queste risorse sono destinate a supportare le imprese e a rafforzare il tessuto economico della comunità.
L'Amministrazione comunale di Castiglione di Sicilia ha completato le procedure di assegnazione dei contributi previsti da diverse linee di finanziamento. Per il Fondo di sostegno ai Comuni Marginali 2022, sono state ammesse cinque domande per l’apertura di nuove attività professionali. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
