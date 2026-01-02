Sorveglianza RespiVirNet in calo l’incidenza delle infezioni respiratorie

Durante la settimana dal 22 al 28 dicembre, la sorveglianza RespiVirNet ha rilevato un calo dell’incidenza delle infezioni respiratorie acute nella comunità, attestandosi a 14,5 casi ogni 1.000 abitanti. Questo dato indica una diminuzione rispetto ai periodi precedenti, contribuendo a monitorare l’andamento delle malattie respiratorie e a supportare le strategie di prevenzione e gestione.

ROMA (ITALPRESS) – L’incidenza totale delle infezioni respiratorie acute nella comunità, nella settimana dal 22 al 28 dicembre, è stata pari a 14,5 casi per 1.000 assistiti, in diminuzione rispetto alla settimana precedente, quando era pari a 17,1. È quanto emerge dal rapporto della sorveglianza RespiVirNet, pubblicato oggi dall’Istituto Superiore di Sanità e da quest’anno in forma interattiva. I dati riportati questa settimana, in particolare quelli provenienti dalla sorveglianza sentinella nella comunità, potrebbero non riflettere la reale incidenza e circolazione dei dei virus influenzali a causa di una possibile riduzione nel numero di visite e dati trasmessi in concomitanza con le festività natalizie. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

