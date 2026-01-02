Sorvegliante morto a Isso per malore I funerali a Brembate Sopra

Il 30 dicembre, Stefano Vecchi, guardia giurata di Bonate Sopra, è deceduto improvvisamente mentre era in servizio a Isso. La comunità si prepara a salutarlo nel funerale che si terrà a Brembate Sopra il 2 gennaio. Un momento di tristezza per amici e familiari, che vogliono ricordarlo con rispetto e sincerità.

L'ADDIO. Il 2 gennaio l'ultimo saluto a Stefano Vecchi, la guardia giurata originaria di Bonate Sopra morta il 30 dicembre, mentre era al lavoro.

Malore fatale mentre lavora. A Isso morto un 56enne - Tragedia nella serata del 30 dicembre nella zona industriale di Isso: un uomo di 56 anni è morto all’interno di un impianto lavorativo situato in via Cascina Secchi 217 in seguito a un malore che è ... ecodibergamo.it

Isso, colto da malore sul posto di lavoro: Stefano Vecchi muore a 56 anni - Inutili i soccorsi intervenuti in codice rosso con ambulanza e auto medica ... bergamonews.it

