Sorriso Therapy al San Camillo Forlanini è un'iniziativa della Polizia per portare conforto ai piccoli pazienti dei reparti pediatrici e del pronto soccorso. Durante le visite, vengono consegnati dolci, peluche e un gesto di vicinanza, contribuendo a rendere meno difficile il percorso di cura dei bambini ricoverati. Un momento di solidarietà e attenzione ai più piccoli, che sottolinea l'importanza dell'empatia nel nostro sistema sanitario.

Visita solidale nei reparti pediatrici e al pronto soccorso: dolci, peluche e vicinanza ai bambini ricoverati. ROMA – Il nuovo anno si è aperto con un gesto di vicinanza e solidarietà nei reparti pediatrici dell’ Ospedale San Camillo Forlanini. Gli agenti del Servizio Polizia Postale e della Sicurezza Cibernetica e del XII Distretto Monteverde hanno fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati, portando dolci, peluche e, soprattutto, sorrisi. La visita ha coinvolto le stanze di degenza pediatrica e il pronto soccorso, regalando momenti di leggerezza ai bambini e alle loro famiglie. Ad accogliere gli agenti, il personale medico e infermieristico, che ha accompagnato l’iniziativa trasformandola in un’occasione di gioia condivisa, particolarmente significativa per chi è costretto a trascorrere le festività lontano da casa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sorriso Therapy al San Camillo Forlanini: la Polizia porta doni e sorrisi ai piccoli pazienti

Leggi anche: Doni, sorrisi e speranza: Babbo Natale Barese porta i regali ai piccoli pazienti dell’Oncoematologia pediatrica

Leggi anche: Doni musicali e tanti sorrisi per i piccoli pazienti: all'ospedale Salesi una giornata speciale con la Polizia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

“Sorriso therapy in corsia” al San Camillo, visita speciale della Polizia ai piccoli pazienti; Rafforzata la sanità di prossimità: inaugurata la Casa della Comunità Bresadola nel V Municipio.

Un nuovo anno è come un sorriso: inizia da piccoli gesti e può cambiare tutto. Nel 2025 ci siamo presi cura di tanti sorrisi. Nel 2026 vogliamo fare ancora di più: con passione, attenzione e un approccio sempre più su misura. Da tutto il team di Dental Ca - facebook.com facebook

Maghi, musicisti e giocolieri in ospedale: la terapia del sorriso per i bambini ricoverati - la Repubblica x.com