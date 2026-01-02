sorpreso con la cocaina arrestato diciannovenne

Un diciannovenne di origini albanesi è stato arrestato dai carabinieri mentre era in possesso di sostanze stupefacenti. L'intervento è avvenuto in flagranza di reato, nell'ambito di un'operazione di contrasto allo spaccio di droga. L’arresto si inserisce nelle attività quotidiane delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza sul territorio e prevenire il consumo di sostanze illegali.

I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un diciannovenne, di origini albanesi, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata messa a segno nell’ambito di un servizio perlustrativo notturno, durante un posto di controllo. Il giovane, conducente di un’autovettura, non ha ottemperato all’alt intimato dai militari operanti, dandosi alla fuga. Nel corso del breve inseguimento che ne è seguito, il diciannovenne ha lanciato dal finestrino del veicolo in corsa alcuni involucri, che hanno destato l’attenzione dei carabinieri. I militari, senza perdere di vista il mezzo, li hanno recuperati: si trattava di sette ovuli, risultati successivamente contenere stupefacente del tipo cocaina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

