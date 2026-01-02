Sono stati trovati corpi estranei nell’impasto | sequestrati e ritirati migliaia di pandori pericolosi

Durante un controllo presso uno stabilimento della provincia di Monza, sono stati trovati corpi estranei nell’impasto di numerosi pandori destinati alla vendita. In seguito, sono stati sequestrati e ritirati dal commercio migliaia di prodotti considerati potenzialmente pericolosi per i consumatori. L’intervento è stato eseguito dagli esperti di Ats Brianza, garantendo così la tutela della salute pubblica e la qualità dei prodotti in distribuzione.

Centinaia di pandori destinati al commercio sono stati ritirati dai tecnici di Ats Brianza in uno stabilimento dolciario della provincia di Monza che lavora per la grande distribuzione e i supermercati. A riferirlo è Il Corriere della Sera Monza che ha riportato la nota dell’Agenzia sanitaria: “Decisione presa per i pericoli che sono emersi per i consumatori. Dalle prime analisi è emerso che la decisone è stata presa “a causa di alcuni stampini da forno che, durante la cottura, si sono sgretolati, rilasciando frammenti nell’impasto che potrebbero essere ingeriti”. I funzionari dell’ente per la Sicurezza alimentare, durante un’ispezione, hanno riscontrato la presenza di corpi estranei all’interno di prodotti dolciari natalizi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono stati trovati corpi estranei nell’impasto”: sequestrati e ritirati migliaia di pandori “pericolosi” Leggi anche: Pandori con corpi estranei sequestrati e richiamati dai supermercati Leggi anche: Corpi estranei nei pandori: sequestrati e richiamati dai supermercati Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Tragedia sul Reno, trovati 4 cadaveri tra Sevelen e Vaduz; Strage a Crans-Montana: corpi devastati dalle ustioni, difficile l'identificazione; Corpi estranei nei pandori: sequestro e ispezione in un'azienda brianzola; Tragedia della solitudine a Torino: i vicini sentono un forte odore, uomo trovato senza vita. Corpi estranei nei pandori: sequestrati e richiamati dai supermercati - Secondo quanto emerso, sono stati usati in modo scorretto gli stampini da forno (non erano idonei) ... milanotoday.it

Pandori con corpi estranei sequestrati e richiamati dai supermercati - È emerso che la causa era un utilizzo scorretto di stampini da forno non idonei: "Durante la fase di cottura si sfaldavano, rilasciando frammenti che rimanevano aderenti al prodotto finito" ... today.it

Trovati pezzi di corpi nella spazzatura in discarica: l’inchiesta sul cimitero di Aci Catena - Nel cimitero di Aci Catena rinvenuti sacchi con resti umani (teschi, ossa, mani, capelli, vestiti e scarpe) smaltiti come rifiuti ... fanpage.it

Ancora una volta sono stati numerosi gli interventi del 118. Il ferito più grave a Certaldo - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.