Sono la figlia di Donald Trump la scoperta di Necla Ozmen dalla Turchia | le date che coincidono l’adozione e il test del Dna

Necla Ozmen, donna turca di 55 anni, sostiene di essere figlia di Donald Trump. Dopo aver scoperto alcune coincidenze nelle date e aver effettuato un test del DNA, ha avviato una causa legale per confermare la propria identità. La vicenda coinvolge aspetti personali e legali, portando alla ribalta una questione di origini e riconoscimenti familiari.

Necla Ozmen, una donna turca di 55 anni, è convinta di essere figlia di Donald Trump e ha lanciato una battaglia giudiziaria per riuscire a dimostrarlo. La sua storia rimbalza da qualche tempo sui media turchi e ora sta facendo il giro del mondo. «Quando abbiamo visto Trump al telegiornale, la donna che mi ha cresciuta, Sati, me l’ha indicato e mi ha detto: “ Quest’uomo è tuo padre “», ha raccontato la donna in un’intervista. E così, Ozmen ha deciso di andare a fondo della questione, lanciando una battaglia legale tra gli Stati Uniti e la Turchia con un solo obiettivo: scoprire la verità. L’adozione negli Usa. 🔗 Leggi su Open.online

