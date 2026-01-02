Sondrio | in Pronto Soccorso per 11 ore a 92 anni

Un anziano di 92 anni è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale di Sondrio per circa 11 ore a causa di un riversamento pleurico. L'episodio si è verificato nei giorni recenti, evidenziando l'importanza di un rapido intervento e di un'assistenza adeguata per i pazienti anziani in situazioni di emergenza.

