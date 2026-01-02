Solomon, esterno israeliano proveniente dal Tottenham, rappresenta il primo acquisto della nuova gestione della Fiorentina sotto la guida di Fabio Paratici. Mentre si attende l’ufficializzazione del nuovo direttore sportivo, la società lavora per rafforzare la rosa e migliorare la competitività della squadra in vista delle prossime sfide.

In attesa di essere ufficializzato come nuovo ds della Fiorentina, Fabio Paratici lavora già dietro le quinte alla ricerca di rinforzi necessari ad aiutare la squadra a salvarsi. Il primo di essi è l’esterno israeliano di proprietà del Tottenham, Marc Solomon, 27 anni, che arriva in prestito dal Villareal. Nelle prossime ore il giocatore sarà nel capoluogo toscano per visite mediche e firma. SOLOMON ALLA FIORENTINA: I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE L’accordo per l’approdo del classe 2000 prevede un prestito con opzione a favore della Fiorentina fissata a 10 milioni di euro. Qualora a giugno, il club gigliato decidesse di riscattarlo, si attiverebbe un contratto valido fino al 2020, con ingaggio pari a 2 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Solomon è il primo colpo dell’era Paratici alla Fiorentina: l’esterno israeliano in arrivo dal Tottenham

Leggi anche: Fiorentina: l’israeliano Solomon in arrivo dal Tottenham. Primo affare di Paratici. Kean ancora assente dal Viola Park

Leggi anche: Calciomercato Fiorentina, ecco il primo colpo di mercato di Paratici: arriva l’ufficialità di Romano! Fatta per l’arrivo in viola di Manor Solomon dal Tottenham. I dettagli

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

E’ Solomon il primo colpo di Paratici: tutto ciò che c’è da sapere sul primo acquisto invernale della Fiorentina; E’ Solomon il primo colpo di Paratici: tutto ciò che c’è da sapere sul primo acquisto invernale della Fiorentina; Tuttosport – Fiorentina il primo colpo di Paratici è l’israeliano Manor Solomon | i dettagli.

Calciomercato Fiorentina, si apre l’era Paratici: Solomon è solo il primo colpo, tutti i nomi - Il nuovo direttore sportivo al lavoro per salvare la squadra viola: tanti i giocatori in ballo per rinforzarsi ... msn.com