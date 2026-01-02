Solomon alla Fiorentina l’assessore Madau contro il calciatore israeliano | Non è il benvenuto a Firenze

L’arrivo di Manor Solomon alla Fiorentina ha suscitato reazioni diverse tra i tifosi. Il calciatore israeliano, primo acquisto di gennaio sotto la guida di Paolo Vanoli, ha attirato l’attenzione non solo per le sue qualità sportive, ma anche per la sua nazionalità. L’assessore Madau ha espresso pubblicamente il suo disappunto, dichiarando che Solomon non sarebbe il benvenuto a Firenze, alimentando un dibattito sulla presenza di atleti stranieri nelle squadre italiane.

L'arrivo a Firenze del calciatore israeliano Manor Solomon, primo rinforzo del mercato di gennaio per la Fiorentina di Paolo Vanoli, è già divisivo nel mondo della tifoseria viola, non per le qualità tecniche dell'esterno d'attacco ma per la sua nazionalità. E ad accendere ancor più le polemiche oggi, giorno in cui Solomon è atterrato a Firenze ed è andato al Viola Park per le firme sul contratto, ci ha pensato Jacopo Madau, segretario provinciale di Sinistra Italiana a Firenze e assessore alla cultura, al lavoro e alle politiche giovanili del Comune di Sesto Fiorentino."Non sei il benvenuto a Firenze", titola Madau in un post, sul suo profilo Facebook, dedicato al calciatore israeliano.

