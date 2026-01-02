Solet Inter il suo nome non è mai uscito dai radar nerazzurri | opzione concreta anche a gennaio?

Solet Inter, da tempo nel mirino dei nerazzurri, rimane una possibile opzione anche per il mercato di gennaio. La società valuta attentamente le esigenze della difesa e le opportunità di rafforzamento. In questo contesto, il nome del difensore francese continua a essere monitorato come parte di un piano strategico a medio termine. La decisione finale dipenderà dalle valutazioni tecniche e dalle eventuali opportunità di mercato.

Inter News 24 Il piano per la difesa. L'agenda di mercato dell' Inter per la sessione invernale è fitta di impegni, con una priorità assoluta cerchiata in rosso: regalare a Cristian Chivu un nuovo difensore centrale. Il tecnico rumeno necessita di un innesto di prospettiva che possa allungare le rotazioni nel pacchetto arretrato e garantire solidità futura. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Calciomercato.com, la dirigenza di Viale della Liberazione sta lavorando su due tavoli paralleli, con una gerarchia ben definita ma pronta a essere sovvertita dalle dinamiche delle trattative. Calciomercato Udinese, Solet rischia ancora di lasciare i bianconeri. La situazione non lascia alcun dubbio - La situazione attuale non lascia dubbi La strategia dell'Inter per la sessione invernale non si limita alla ricerca di un vice-

Calciomercato Inter News/ Pavard sempre più vicino al Neom, Solet è il suo sostituto (18 agosto 2025) - Senne Lammens opzione per la porta del futuro Calciomercato Inter News: Senne Lammens può essere il futuro ... ilsussidiario.net

Muscoli e ambizione: chi è Solet, il colosso che piace all'Inter per il post Skriniar - Cresciuto tra Laval e Lione, in Austria ha fatto il salto di qualità nella galassia Red Bull, forte nel gioco aereo e a suo agio nella difesa a tre, è nel mirino di Marotta. gazzetta.it

Nel 5-1 che l’#Udinese ha patito stasera, #Solet ha segnato un gol clamoroso con un destro a giro da 25 metri che manda la palla sotto l’incrocio. Io a #Bisseck certi gol non li ho mai visti fare e non credo siano nel suo repertorio. #inter #udinese #FiorentinaUd - facebook.com facebook

Solet, luci e ombre contro la Fiorentina: la posizione dell’Udinese e l’interesse dell’Inter x.com

