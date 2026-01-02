Soiano del Lago | Raduno delle Befane

Il raduno delle Befane a Soiano del Lago si svolge domenica 4 gennaio, all’interno del castello cittadino. Un'occasione per incontrare le tradizionali figure della Befana, in un’atmosfera tranquilla e conviviale. L’evento, che si svolge nel contesto del Villaggio di Natale, propone un aperitivo dedicato alla figura tipica dell’Epifania, offrendo un momento di socialità e tradizione in un ambiente storico e suggestivo.

In attesa dell'Epifania, Soiano chiama a sé tutte le Befane per una domenica pomeriggio in compagnia! Tra le antiche mura del castello cittadino, che quest'anno da dato ospitalità al Villaggio di Natale, domenica 4 gennaio arriva un aperitivo tutto dedicato alla signora che, tra una calza e un.

