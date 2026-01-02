Soccorso alpino in azione sulla Pania della Croce Due turisti caduti sul sentiero entrambi salvati

Il Soccorso alpino toscano è intervenuto sulla Pania della Croce per soccorrere due turisti caduti lungo il sentiero. Entrambi sono stati assistiti e messi in sicurezza. L’intervento si è concluso con successo, dimostrando ancora una volta l’efficacia delle operazioni di soccorso in aree montane. L’attività si è svolta senza ulteriori complicazioni, garantendo l’incolumità delle persone coinvolte.

Molazzana, 2 gennaio 2026 – Per i tecnici del Soccorso alpino e speleologico toscano l'ultimo giorno dell'anno è trascorso senza eccezioni. Intorno alle 17 la squadra della stazione di Lucca è stata attivata per un intervento sulle Alpi Apuane, in prossimità del gruppo della Pania della Croce, nel Comune di Molazzana. Una coppia di escursionisti di nazionalità belga – che avevano intrapreso l'ascesa in giornata, partendo dall'area del Piglionico – si trovava in difficoltà, con sospetta frattura a una caviglia, a seguito di una caduta, per la donna, sul sentiero Cai 139, quello particolarmente suggestivo, anche se non tanto battuto, di Borra di Canala.

