Smog Lombardia il bilancio 2025 | le dimensioni non contano più Da cosa dipendono i livelli di polveri sottili

Nel 2025, la qualità dell’aria in Lombardia mostra segnali di miglioramento, con una diminuzione delle polveri sottili. I livelli di smog non dipendono più esclusivamente dalle dimensioni delle particelle, ma anche da fattori come le fonti di emissione e le condizioni climatiche. Questo bilancio incoraggia a considerare interventi mirati e sostenibili per mantenere e migliorare ulteriormente la qualità dell’aria nella regione.

Milano, 2 gennaio 2025 – C’è di che essere moderatamente ottimisti. La qualità dell’aria in Lombardia nel 2025 è migliorata, almeno per quanto riguarda i livelli di polveri sottili diffuse nell’atmosfera. Lo dice il rapporto annuale di Legambiente, in cui è riportata una serie di dati interessanti, fra conferme (nella zona pedemontana si respira meglio rispetto ai territori di pianura) e novità (i piccoli e medi centri urbani sono più inquinati delle città). Con un monito: attenzione ai picchi stagionali, ancora troppo alti. Non mancano, da parte degli esponenti dell’associazione ecologista, cenni polemici nei confronti di chi giudica “irraggiungibili” i livelli di qualità dell’aria imposti dalle direttive europee. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

