Smog fino a lunedì 5 gennaio in vigore le misure d’emergenza

Da ilpiacenza.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Piacenza, fino a lunedì 5 gennaio, sono in vigore le misure d’emergenza per lo smog, in conformità al bollettino Arpae. Le restrizioni riguardano tutti i capoluoghi emiliani, esclusi Forlì Cesena, Rimini e Ravenna. Queste misure sono state adottate a causa del superamento dei livelli di PM10, al fine di tutelare la qualità dell’aria e la salute dei cittadini.

A seguito dell'odierno bollettino Arpae di previsione e controllo, scattano a Piacenza - così come in tutti i capoluoghi emiliani (escluse, sul territorio regionale, solo Forlì Cesena, Rimini e Ravenna) - le misure emergenziali legate al superamento dei livelli di Pm10. Nelle giornate di sabato 3. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

smog fino a luned236 5 gennaio in vigore le misure d8217emergenza

© Ilpiacenza.it - Smog, fino a lunedì 5 gennaio in vigore le misure d’emergenza

Leggi anche: Allerta smog, misure d’emergenza. Ecco le limitazioni fino a domani

Leggi anche: È ancora emergenza smog a Piacenza, le limitazioni al traffico proseguono fino a lunedì 15 dicembre

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.