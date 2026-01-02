Smog fino a lunedì 5 gennaio in vigore le misure d’emergenza
A Piacenza, fino a lunedì 5 gennaio, sono in vigore le misure d’emergenza per lo smog, in conformità al bollettino Arpae. Le restrizioni riguardano tutti i capoluoghi emiliani, esclusi Forlì Cesena, Rimini e Ravenna. Queste misure sono state adottate a causa del superamento dei livelli di PM10, al fine di tutelare la qualità dell’aria e la salute dei cittadini.
A seguito dell'odierno bollettino Arpae di previsione e controllo, scattano a Piacenza - così come in tutti i capoluoghi emiliani (escluse, sul territorio regionale, solo Forlì Cesena, Rimini e Ravenna) - le misure emergenziali legate al superamento dei livelli di Pm10.
