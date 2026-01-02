Skeleton Valentina Margaglio sfiora il podio a Winterberg! Successo per Janine Flock che torna in vetta alla generale

A Winterberg, Valentina Margaglio si conferma tra le migliori nel skeleton femminile, sfiorando il podio in una gara importante della Coppa del Mondo 2026. Intanto, Janine Flock conquista la vittoria, tornando in vetta alla classifica generale. L’evento ha evidenziato la crescita e la competitività degli atleti italiani, in un contesto di grande livello internazionale.

Janine Flock si è aggiudicata la tappa di Winterberg (Germania) valevole come quinto e terzultimo appuntamento della Coppa del Mondo di skeleton femminile 2026, ma arrivano buone notizie anche per l’Italia con una Valentina Margaglio di nuovo ad alti livelli. Sul budello teutonico abbiamo assistito all’unica gara che si è conclusa della giornata nonostante il meteo avverso. La prova maschile, infatti, è stata cancellata a metà gara per colpa di una fitta nevicata, mentre è stato cancellata anche la gara di doppio misto che sarebbe stata in programma alle ore 18.00. La vittoria sotto la neve di Winterberg, come detto, è andata all’austriaca Janine Flock con il tempo complessivo di 2:00. 🔗 Leggi su Oasport.it

