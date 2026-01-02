Skeleton | cancellata per condizioni meteo incerte la gara maschile a Winterberg

La quarta tappa della Coppa del Mondo di skeleton maschile, prevista a Winterberg, è stata cancellata a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Dopo una prima manche caratterizzata da incertezza, la forte nevicata ha reso impossibile svolgere la competizione in modo regolare. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza degli atleti e l'integrità della gara, segnando l'assenza di questa tappa nel calendario stagionale.

Cancellata la quarta tappa della Coppa del Mondo di skeleton al maschile. La quinta gara stagionale, prima del 2026, in quel di Winterberg dopo una prima manche segnata da condizioni meteo molto incerte, è stata definitivamente annullata a causa di una fitta nevicata che ha reso impossibile garantire la regolarità. La gara era iniziata regolarmente, ma già nella prima run la pista mostrava condizioni limite. In un contesto molto particolare a sorpresa si era issato al comando l’austriaco Alexander Schlinter. L’Italia era in pista con il terzetto formato da Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari e Pietro Drovanti che si trovavano appena fuori dalla top-10 dopo la prima discesa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Skeleton: cancellata per condizioni meteo incerte la gara maschile a Winterberg Leggi anche: Skeleton, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Winterberg: 5 azzurri in Germania Leggi anche: Skeleton, cancellata la tappa di Coppa del Mondo a Igls: problemi di sicurezza sul budello austriaco Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Skeleton: cancellata per condizioni meteo incerte la gara maschile a Winterberg - La quinta gara stagionale, prima del 2026, in quel di Winterberg dopo una prima ... oasport.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.