A Winterberg, in Germania, si prosegue con condizioni difficili nella quinta tappa della Coppa del Mondo di skeleton. Dopo l’annullamento della prova maschile, conclusa dopo la prima run, è stata decisa anche la cancellazione della gara a coppie miste. Le avverse condizioni meteo hanno influito sul programma, rendendo impossibile lo svolgimento delle competizioni previste.

Prosegue la giornata complicata a Winterberg, in Germania, sede della quinta tappa della Coppa del Mondo di skeleton: dopo la cancellazione della gara maschile, giunta al termine della prima run, è stato deciso di non far disputare neppure la gara a coppie miste. In calendario resta così soltanto la prova femminile, che ha visto completarsi da pochi minuti la prima run, in cui Valentina Margaglio ha chiuso al quinto posto, in attesa di capire se la seconda run, prevista dalle ore 15.49, potrà regolarmente prendere il via. Resta invariata, dunque, con due sole prove disputate in stagione, a Cortina d’Ampezzo e Lillehammer, la classifica di Coppa del Mondo di skeleton misto, con Gran Bretagna I al comando con 450 punti, davanti a Germania I, seconda con 410, ed USA I, terza con 394. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Skeleton, a Winterberg cancellata anche la prova a coppie miste

Leggi anche: Skeleton: cancellata per condizioni meteo incerte la gara maschile a Winterberg

Leggi anche: Freestyle, la Cina domina la gara a coppie miste Aerials a Secret Garden. Sul podio anche gli Stati Uniti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Skeleton, a Winterberg cancellata anche la prova a coppie miste - Prosegue la giornata complicata a Winterberg, in Germania, sede della quinta tappa della Coppa del Mondo di skeleton: dopo la cancellazione della gara ... oasport.it

Skeleton: cancellata per condizioni meteo incerte la gara maschile a Winterberg - La quinta gara stagionale, prima del 2026, in quel di Winterberg dopo una prima ... oasport.it