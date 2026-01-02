Sistema portuale | circa 1,5 milioni di euro per tre comuni della provincia di Latina
Sono stati destinati circa 1,5 milioni di euro a tre comuni della provincia di Latina, nel sud pontino, per interventi di ammodernamento del sistema portuale locale. Questi investimenti mirano a migliorare le infrastrutture portuali, favorendo uno sviluppo più sostenibile e efficiente delle attività marittime nella zona. Il progetto rappresenta un passo importante per valorizzare il ruolo strategico del sistema portuale nel contesto regionale.
Circa 1,5 milioni di euro per tre comuni della provincia di Latina, e più nel dettaglio del sud pontino, per lo l’ammodernamento del sistema portuale attualmente esistente. Rientrano nell’ambito dei 3,3 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Lazio. A darne notizia Vittorio Sambucci. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
