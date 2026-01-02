Sinner i primi tornei del 2026 in programma | l’obiettivo è il tris personale all’Australian Open

Jannik Sinner si avvicina ai primi tornei del 2026 con l’obiettivo di confermarsi agli Australian Open, cercando il suo terzo titolo consecutivo. Dopo il periodo di preparazione iniziato a Montecarlo, il tennista azzurro si prepara a tornare in campo, puntando a consolidare la propria posizione nel circuito e a confrontarsi con i principali avversari, come Carlos Alcaraz, per il primato mondiale.

Archiviato il capodanno a Montecarlo, per Jannik Sinner è ora di pensare ai primi impegni del 2026. Il fuoriclasse azzurro sta svolgendo la preparazione per la nuova stagione, per tornare subito in campo al top con l'obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva agli Australian Open e lanciare la nuova sfida a Carlos Alcaraz per il numero uno. Ma quali saranno i primi appuntamenti del calendario per il numero 2 del ranking Atp? Ecco quando tornerà in campo Sinner. Quando gioca Sinner nel 2026. La prima curiosità è che per vedere la sfida Sinner-Alcaraz non servirà aspettare la finale degli Australian Open o dei prossimi Masters 1000, visto che il 10 gennaio l'azzurro e lo spagnolo si affronteranno in un match d'esibizione a Seul, in Corea del Sud.

