Sinner festeggia Capodanno con altri campioni dello sport tra questi anche il pilota ferrarista cosentino Antonio Fuoco

A Capodanno, Sinner con altri sportivi di rilievo, tra cui il pilota Ferrari Antonio Fuoco, si sono riuniti in un momento che va oltre una semplice immagine di fine anno. Questo scatto rappresenta l’incontro tra atleti di diversa disciplina, un'occasione di confronto e condivisione tra eccellenze sportive a livello internazionale. Un’immagine che testimonia l’unità e la passione condivisa nel mondo dello sport.

Jannik Sinner, il Capodanno da single a Montecarlo: cena in casa con gli amici, di Laila Hasanovic nessuna traccia - Chi si aspettava lusso sfrenato o feste da sogno, rimarrà deluso. msn.com

Sinner, Capodanno come da tradizione con gli amici Ciccone e Giovinazzi: cosa hanno fatto - Aspettando la prima sfida del 2026 contro Alcaraz, l'altoatesino non cambia nulla e festeggia alla stessa maniera il passaggio al nuovo anno ... msn.com

Pier Guidi e Sinner insieme a Montecarlo a festeggiare Capodanno x.com

SINNER & CO: Capodanno da campioni a Montecarlo! Cosa succede quando il Re del tennis incontra i signori della velocità Si festeggia in grande! Jannik Sinner ha dato il benvenuto al 2026 nel Principato, ospite a cena del pilota Ferrari Antonio Giov - facebook.com facebook

