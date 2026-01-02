Sinner festeggia Capodanno con altri campioni dello sport tra questi anche il pilota ferrarista cosentino Antonio Fuoco
A Capodanno, Sinner con altri sportivi di rilievo, tra cui il pilota Ferrari Antonio Fuoco, si sono riuniti in un momento che va oltre una semplice immagine di fine anno. Questo scatto rappresenta l’incontro tra atleti di diversa disciplina, un'occasione di confronto e condivisione tra eccellenze sportive a livello internazionale. Un’immagine che testimonia l’unità e la passione condivisa nel mondo dello sport.
Non è solo una foto di fine anno, ma uno scatto che racconta l’incontro tra eccellenze sportive internazionali. L’immagine che ha accompagnato il passaggio dal 2025 al 2026, diventata virale sui social, ritrae una cena tra campioni a Montecarlo, con protagonisti di primo piano dello sport mondiale. Lo scatto con Sinner e Fuoco Accanto a Jannik Sinner, protagonista assoluto del tennis internazionale,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
