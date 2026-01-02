Sinner-Alcaraz si vedrà in tv in chiaro ma solo la differita | orario esibizione Seul e streaming

Il match tra Sinner e Alcaraz si terrà a Seul il 10 gennaio e sarà trasmesso in chiaro, ma solo in differita. L’evento si svolgerà in Corea del Sud e sarà disponibile sia in televisione che in streaming. Di seguito tutte le informazioni sugli orari e le modalità di visione per seguire questa esibizione tra due tra i più quotati giocatori del circuito.

Dove si vedrà Sinner-Alcaraz in tv? Sabato 10 gennaio Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si ritroveranno a Seul, in Corea del Sud, per una nuova esibizione che promette spettacolo. All'Incheon Inspire Arena è atteso il pubblico delle grandi occasioni per una sfida che sta già segnando la nuova era del tennis mondiale. Nelle ultime ore è stata ufficializzata la copertura televisiva dell'evento: il match sarà visibile in diretta solo a pagamento, mentre la visione in chiaro sarà disponibile esclusivamente in differita. Andiamo con ordine. Il confronto tra il numero 1 e il numero 2 del ranking ATP sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203).

