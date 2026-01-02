Sinner-Alcaraz si vedrà in tv in chiaro in diretta ed in differita | orario esibizione Seul e streaming

L'incontro tra Sinner e Alcaraz si svolgerà a Seul, in Corea del Sud, sabato 10 gennaio. La partita sarà trasmessa in diretta e in differita su canali televisivi in chiaro, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire l’evento anche in streaming. Un'occasione per vedere due dei più promettenti talenti del tennis internazionale confrontarsi in un torneo di prestigio.

Dove si vedrà Sinner-Alcaraz in tv? Sabato 10 gennaio Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si ritroveranno a Seul, in Corea del Sud, per una nuova esibizione che promette spettacolo. All’Incheon Inspire Arena è atteso il pubblico delle grandi occasioni per una sfida che sta già segnando la nuova era del tennis mondiale. Nelle ultime ore è stata ufficializzata la copertura televisiva dell’evento. Il confronto tra il numero 1 e il numero 2 del ranking ATP sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). La diretta streaming sarà disponibile su SuperTenniX, Sky Go e NOW. 🔗 Leggi su Oasport.it

