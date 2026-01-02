Sinner-Alcaraz la sfida 10 Gennaio a Seul accende la nuova stagione tennis su Sky In differita TV8

Il 10 gennaio a Seul si tiene la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, due dei principali protagonisti del tennis mondiale. Questo incontro segna l'inizio della nuova stagione e sarà trasmesso in diretta su Sky, con la possibilità di seguirlo anche in differita su TV8. Un appuntamento importante per gli appassionati che desiderano seguire da vicino le performance dei due atleti ai vertici del circuito internazionale.

Il grande tennis gioca nella Casa dello Sport di Sky. Riparte da Seul, in Corea del Sud, il duello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: i due straordinari tennisti che stanno dominando la classifica mondiale e i principali tornei internazionali si danno appuntamento su Sky e in streaming su NOW per un'esibizione prestagionale, in programma sabato 10 gennaio. Una rivalità destinata a durare anche per tutto il 2026 e che vedrà di fronte l'italiano e lo spagnolo, rispettivamente numero due e uno del mondo, in una sfidadai contenuti tecnici elevatissimi, in diretta dalle 8 del mattino su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

