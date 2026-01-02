Sinner-Alcaraz in tv su Sky o Supertennis? Caos sull’esibizione di Seul | facciamo chiarezza

Il match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si svolgerà sabato 10 gennaio alla Incheon Inspire Arena di Seul, in un’esibizione non ufficiale del 2026. La partita sarà trasmessa su Sky o Supertennis. Con questa sfida, i due giovani talenti apriranno simbolicamente il nuovo anno tennistico, offrendo agli appassionati un’occasione di vedere i protagonisti in azione prima delle competizioni ufficiali.

L’esordio non ufficiale del 2026 di Jannik Sinner avverrà nel match d’esibizione programmato per sabato 10 gennaio alla Incheon Inspire Arena di Seul (Corea del Sud), nel quale affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz a partire dalle ore 8.00 italiane. Nelle ultime ore si è chiarita la questione della trasmissione del match: fino a ieri nulla era ufficiale, mentre stamane è arrivato l’annuncio di Sky, che trasmetterà la sfida in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go e NOW, ed in differita alle 22.00 su TV8 HD e tv8.it. Nel pomeriggio si aggiunto pure il canale federale: esibizione in diretta anche su SuperTennis HD e SuperTenniX. 🔗 Leggi su Oasport.it

