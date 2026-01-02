Sigarette più care dal 1° gennaio 2026 | scattano oggi i rincari quanto si paga in più

A partire da oggi, 1° gennaio 2026, sono entrati in vigore i nuovi rincari sulle sigarette, in conformità con le disposizioni della manovra di bilancio. Questa variazione determina un aumento del costo delle confezioni, influendo sui consumatori e sul mercato del tabacco. Di seguito, vengono analizzati i dettagli e le cifre relative all’incremento dei prezzi.

