Sigarette più care dal 1° gennaio 2026 | scattano oggi i rincari quanto si paga in più
A partire da oggi, 1° gennaio 2026, sono entrati in vigore i nuovi rincari sulle sigarette, in conformità con le disposizioni della manovra di bilancio. Questa variazione determina un aumento del costo delle confezioni, influendo sui consumatori e sul mercato del tabacco. Di seguito, vengono analizzati i dettagli e le cifre relative all’incremento dei prezzi.
Con l’inizio del 2026, da oggi 1° gennaio, entrano ufficialmente in vigore i rincari sul prezzo delle sigarette previsti dalla manovra di bilancio. Un aumento che riguarda sigarette tradizionali, tabacco trinciato, sigarette elettroniche e tabacco riscaldato, con effetti immediati sui prezzi al dettaglio e un impatto destinato a crescere nei prossimi tre anni. La misura, voluta dal governo guidato da Giorgia Meloni, punta a incrementare il gettito fiscale attraverso le accise, con un ritorno stimato per lo Stato di circa 1,5 miliardi di euro entro il 2028. Per i fumatori, però, il primo segnale è già visibile oggi: il prezzo di molti pacchetti è aumentato rispetto a ieri, inaugurando una stagione di rincari progressivi che accompagnerà tutto il triennio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
