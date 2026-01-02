Sicurezza inizia male il 2026 per la polizia foggiana | Le notizie sui rinforzi non sono incoraggianti
All'inizio del 2026, la situazione per la Polizia di Foggia si presenta difficile, con segnali di stallo nei rinforzi e nelle risorse. Il Sindacato Autonomo di Polizia evidenzia come, nonostante le promesse, le condizioni operative degli agenti sul territorio rimangano invariabili. È un momento di riflessione sulla sicurezza e sulle priorità, che richiede attenzione e azioni concrete per migliorare la situazione degli uomini in divisa e la tutela dei cittadini.
Il 2026 inizia male per la Polizia di Stato, a Foggia. Ne è convinto il Sap - Sindacato Autonomo di Polizia che non può esimersi da constatare che, dopo tante parole e promesse, nulla è cambiato per gli uomini in divisa che operano sul territorio di Capitanata.“Ancora viene impiegata l'unica. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Sos organici polizia. Il sindacato in allarme: "Dove sono i rinforzi?"
Leggi anche: Gatti Juventus, notizie incoraggianti dalla Continassa: quando è previsto il rientro in gruppo del centrale. Tutti gli aggiornamenti
Non è ancora il tempo delle polemiche, ma da queste immagini - se risultano vere - tutto inizia ad avere più senso. Norme di sicurezza assenti, estintori non pervenuti. I proprietari del locale meriterebbero la stessa pena degli attentatori del bataclan. #CransM x.com
IL 2026 INIZIA CON LA SICUREZZA ALIMENTARE! CRESCI PROFESSIONALMENTE ATTRAVERSO LE COMPETENZE PIU' RICHIESTE DALLE AZIENDE ALIMENTARI PARTECIPANDO AI CORSI PROPOSTI DALL'ACADEMY FOOD gruppoparise ®: COR - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.