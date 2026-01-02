Sicurezza inizia male il 2026 per la polizia foggiana | Le notizie sui rinforzi non sono incoraggianti

All'inizio del 2026, la situazione per la Polizia di Foggia si presenta difficile, con segnali di stallo nei rinforzi e nelle risorse. Il Sindacato Autonomo di Polizia evidenzia come, nonostante le promesse, le condizioni operative degli agenti sul territorio rimangano invariabili. È un momento di riflessione sulla sicurezza e sulle priorità, che richiede attenzione e azioni concrete per migliorare la situazione degli uomini in divisa e la tutela dei cittadini.

